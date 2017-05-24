В Пензе подведены итоги конкурса социально значимых инициатив Общество Пенза, 24 мая 2017. PenzaNews. Итоги конкурса социально значимых инициатив подведены в Пензе. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Всего было подано 50 проектов. Так, в Железнодорожном районе, гранты на реализацию проектов получат ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Согласие», ТСЖ «Декор», ТСЖ «Нарцисс», благотворительный фонд школы №77 «Единство», АНО «Центр содействия и развития молодежных инициатив», АНО «Центр содействия развитию физической культуры и спорта «Лидер». В Ленинском районе победителями признаны фонд по развитию территориального общественного самоуправления «Синергия», благотворительная организация «Социальная молодежная служба», АНО «Зеленая волна», АНО «Центр содействия развитию физической культуры и спорта «Лидер», пензенское региональное отделение Русского географического общества. В Октябрьском районе отобраны проекты ТСЖ «Ладога-51А», ТСЖ «Сапфир», октябрьская районная организация пензенского отделения Всероссийского общества инвалидов, федерация дартса Пензенской области, организация поддержки и развития школы №56 «Мы вместе», АНО «Центр содействия и развития молодежных инициатив», общественная организация «Благо Дарю». В Первомайском районе свои проекты реализуют ЖСК «Междуречье», ЖК «Двигатель», региональная организация карате кекусинкай, реготделение фонда «Правопорядок-Центр», ТСЖ «Лидер», религиозная организация православного прихода храма святого равноапостольного князя Владимира, сообщает пресс-служба мэрии. Нашли ошибку в тексте?

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