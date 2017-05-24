19:31:13 Среда, 24 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе подведены итоги конкурса социально значимых инициатив

14:48 | 24.05.2017 | Общество

Печать

Пенза, 24 мая 2017. PenzaNews. Итоги конкурса социально значимых инициатив подведены в Пензе.

В Пензе подведены итоги конкурса социально значимых инициатив

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Всего было подано 50 проектов.

Так, в Железнодорожном районе, гранты на реализацию проектов получат ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Согласие», ТСЖ «Декор», ТСЖ «Нарцисс», благотворительный фонд школы №77 «Единство», АНО «Центр содействия и развития молодежных инициатив», АНО «Центр содействия развитию физической культуры и спорта «Лидер».

В Ленинском районе победителями признаны фонд по развитию территориального общественного самоуправления «Синергия», благотворительная организация «Социальная молодежная служба», АНО «Зеленая волна», АНО «Центр содействия развитию физической культуры и спорта «Лидер», пензенское региональное отделение Русского географического общества.

В Октябрьском районе отобраны проекты ТСЖ «Ладога-51А», ТСЖ «Сапфир», октябрьская районная организация пензенского отделения Всероссийского общества инвалидов, федерация дартса Пензенской области, организация поддержки и развития школы №56 «Мы вместе», АНО «Центр содействия и развития молодежных инициатив», общественная организация «Благо Дарю».

В Первомайском районе свои проекты реализуют ЖСК «Междуречье», ЖК «Двигатель», региональная организация карате кекусинкай, реготделение фонда «Правопорядок-Центр», ТСЖ «Лидер», религиозная организация православного прихода храма святого равноапостольного князя Владимира, сообщает пресс-служба мэрии.
Актуальное
Читайте также
20-летний житель Пензы оштрафован на 10 тыс. рублей за сбыт стероидов В Пензе наградили лучших предпринимателей
В Пензе кинологи провели показательное занятие для детей-инвалидов В Пензе газоснабжение домов на улице Тихой будет приостановлено 7 июня
В Пачелмском районе мужчина отработает 250 часов за кражу ворот, тележки, бревен и топлива АО «Тандер» оштрафовано за шумную погрузку товара в пензенском «Магните»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама