Под Пензой выявлена незаконная добыча песка Общество

Пенза, 25 мая 2017. PenzaNews. Незаконная добыча песка выявлена около Бессоновки Пензенской области в ходе рейда, состоявшегося в четверг, 25 мая.

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«На ранее разработанной площади карьера «Тополя» установлен факт самовольного пользования общераспространенными полезными ископаемыми. На указанной местности выявлена добыча и погрузка песка с применением фронтального погрузчика. Погрузка производилась в три автомашины», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минлесхоза.

В ведомстве уточнили, что лицензия на пользование недрами у лиц, производивших разработку песка на исследуемом участке, отсутствовала.

«Сразу же после оценки ситуации были вызвана оперативная группа полиции. Она произвела необходимые процессуальные действия по фиксированию и пресечению факта незаконной добычи полезного ископаемого», — добавили в министерстве.

В пресс-службе отметили, что по данному факту проводится проверка.