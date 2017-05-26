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Мэр Пензы потребовал ускорить темпы ремонта дорог

10:33 | 26.05.2017 | Общество

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Пенза, 26 мая 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев потребовал ускорить темпы работ по ремонту дорог.

Мэр Пензы потребовал ускорить темпы ремонта дорог

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Не везде подрядчики добросовестно относятся к делу — утром приступают к работе не раньше 10.00, строительный мусор за собой не вывозят вовремя. Главное, не устраняют недоделки, оставшиеся с прошлого года, несмотря на то, что с ними полностью расплатились», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в пятницу, 26 мая.

Глава администрации Пензы поручил своему заместителю Юрию Ильину усилить контроль за ходом дорожно-строительных работ и качеством применяемых материалов.

Также Виктор Кувайцев обратил внимание начальника департамента ЖКХ города Пензы Андрея Скрипкина на необходимость привлечения владельцев предприятий малого и среднего бизнеса к благоустройству прилегающих территорий.

«В ходе объезда города бросилось в глаза состояние тротуаров на проспекте Победы. Они явно нуждаются в ремонте. Нужно еще раз внимательно посмотреть список тротуаров, которые мы планируем отремонтировать в этом году, и внести коррективы, если это понадобится», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.
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