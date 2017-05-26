Под Пензой мать через суд добилась исключения из записи о ребенке сведений об отце Общество

Пенза, 26 мая 2017. PenzaNews. Жительница Шемышейки Пензенской области через суд добилась исключения из актовой записи о рождении ребенка сведений об отце.

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«Женщина с 2008 года состояла с ответчиком в браке. С начала 2015 года она стала проживать с другим мужчиной, а в ноябре 2015 года брак с ответчиком был расторгнут. В апреле 2016 года она родила ребенка, отцом которого ответчик не является. При регистрации рождения ребенка в органах ЗАГСа отцом в актовой записи и, соответственно, в свидетельстве о его рождении был указан ответчик. Доводы женщины о том, что мужчина отцом ребенка не является, сотрудники ЗАГСа оставили без внимания, поскольку он родился в течение 300 дней с момента расторжения брака», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Шемышейского районного суда.

По его словам, суд, учитывая признания ответчика, что он не является биологическим отцом ребенка, пришел к выводу об обоснованности требований истицы.

«Указание об ответчике как об отце ребенка признано недействительным и подлежащим исключению из актовой записи о рождении ребёнка», — добавил собеседник агентства.