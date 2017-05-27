Контактный зоопарк подарил яркие впечатления юным жителям Пензы в День соседей Общество

Пенза, 27 мая 2017. PenzaNews. Общение с животными из контактного зоопарка, развернутого в одном из дворов на улице Антонова в Пензе в День соседей, стало изюминкой праздника, который не является официальным, однако широко отмечается в последнюю пятницу мая.

Фото: Penza-gorod.ru

Юные жители микрорайона получили возможность не только посмотреть, но и потрогать черепах, хорька и других питомцев пензенского зоопарка, сотрудники которого попутно рассказывали об их предпочтениях в еде и повадках.

Помимо этого, праздник включал в себя концертную программу, подвижные игры и различные состязания, в том числе по перетягиванию каната.

В ходе официальной части мэр Пензы Виктор Кувайцев, который стал одним из почетных гостей Дня соседей, вручил благодарственные письма наиболее активным жителям.

«Было время, когда соседи были как члены семьи, с кем мы делили свои беды и радости, а также сообща решали проблемы. Сейчас для нас порой намного легче общаться с человеком на другом краю света, чем сказать «добрый день» своему соседу. Этот праздник учит нас быть солидарными, толерантными и дружными в этом мире», — отметил он.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в завершение праздника участники мероприятия высадили на внутридворовой территории аллею под символичным названием «Соседи».