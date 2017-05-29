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В Пензе намечено модернизировать инфраструктуру пригородного железнодорожного транспорта

11:26 | 29.05.2017 | Общество

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Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Специалисты Минпрома Пензенской области подготовят предложения по модернизации инфраструктуры пригородного железнодорожного транспорта.

В Пензе намечено модернизировать инфраструктуру пригородного железнодорожного транспорта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба ведомства, они будут сформулированы по итогам объезда станций и платформ «135 км», «Заречный парк», «Кривозерье», «Арбеково» и «Пенза-IV», проведенного совместно с представителями Куйбышевской дирекции пассажирских обустройств ОАО «РЖД».

В ходе него были установлены отдельные недостатки технического состояния объектов пассажирского транспорта и обустройства пешеходных подходов к ним, требующие проведения ремонта, а в отдельных случаях — реконструкции.

Предложения по модернизации будут направлены в адрес ОАО «РЖД» и администрации Пензы.
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