В Пензе намечено модернизировать инфраструктуру пригородного железнодорожного транспорта Общество

Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Специалисты Минпрома Пензенской области подготовят предложения по модернизации инфраструктуры пригородного железнодорожного транспорта.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, они будут сформулированы по итогам объезда станций и платформ «135 км», «Заречный парк», «Кривозерье», «Арбеково» и «Пенза-IV», проведенного совместно с представителями Куйбышевской дирекции пассажирских обустройств ОАО «РЖД».

В ходе него были установлены отдельные недостатки технического состояния объектов пассажирского транспорта и обустройства пешеходных подходов к ним, требующие проведения ремонта, а в отдельных случаях — реконструкции.

Предложения по модернизации будут направлены в адрес ОАО «РЖД» и администрации Пензы.