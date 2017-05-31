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Троллейбусы, автобусы и маршрутки доставят пензенцев домой после фейерверка 12 июня

13:18 | 31.05.2017 | Общество

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Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Общественный транспорт будет подан к Юбилейной площади в Пензе после завершения праздничного фейерверка в День города, 12 июня. Об этом сообщил начальник управления транспорта и связи города Максим Иванкин.

Троллейбусы, автобусы и маршрутки доставят пензенцев домой после фейерверка 12 июня

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В целях доставки жителей города до места проживания после праздничных мероприятий будет задействовано 50 единиц подвижного состава», — уточнил он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в мэрии в среду, 31 мая.

По его словам, трансфер будет осуществляться преимущественно на автобусах большой вместимости и троллейбусах, но также будут задействованы маршрутки.

«Данные автобусы будут располагаться на улице Суворова с соответствующими трафаретами по направлению движения», — добавил Максим Иванкин.
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