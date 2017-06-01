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Виктор Кувайцев поручил привести в порядок правый берег реки Суры в Пензе

08:31 | 01.06.2017 | Общество

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Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил привести в порядок правый берег реки Суры.

Виктор Кувайцев поручил привести в порядок правый берег реки Суры в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе выездного совещания, состоявшегося в минувшую среду, 31 мая, глава администрации города подчеркнул, что необходимо убрать битое стекло, пластиковые бутылки и провести покос травы.

Он предложил привлечь к этой работе бригады городских коммунальных служб, студентов высших и средних учебных заведений.

Кроме того, Виктор Кувайцев дал задание городскому управлению по делам ГО и ЧС убрать мусор из воды с использованием лодок.

Заместителю главы администрации Пензы по городскому хозяйству Юрию Ильину мэр дал распоряжение провести ревизию и определить, возможно ли восстановление подсветки на опорной стене.

«Надеюсь, что жители Пензы с уважением отнесутся к мероприятиям по благоустройству и в дальнейшем будут поддерживать чистоту на набережной», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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