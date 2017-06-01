16:48:38 Четверг, 1 июня
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Международным днем защиты детей

08:59 | 01.06.2017 | Общество

Печать

Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей с Международным днем защиты детей, который отмечается в четверг, 1 июня.

Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Международным днем защиты детей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Детство — это замечательный мир, в котором живет безграничное воображение и искренняя вера в добро. Нет ничего дороже улыбки ребенка. Жизнь обретает смысл, когда мы вкладываем в своих детей душу и сердце. Забота о детях — это забота о нашем будущем. Поэтому наша цель не только дарить радость подрастающему поколению, но и создать условия и возможности для их самореализации и полноценного развития. Пусть маленькие граждане растут патриотами, уважают старших, традиции своей семьи и своей страны», — отметил глава администрации Пензы.

Он призвал детей наслаждаться каждым днем своего детства и не спешить взрослеть.

«Впереди у вас много увлекательного и интересного, но эта пора навсегда останется в вашей памяти светлой и беззаботной. Мы, взрослые, сделаем для этого все возможное», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Он отметил, что пензенцы гордятся молодыми земляками, имена которых звучат на спортивных соревнованиях и различных конкурсах всероссийского и международного уровня.

«Своими успехами они подтверждают, что Пенза — край талантливых и успешных людей. Будьте здоровы и счастливы! Берегите мир в семьях и поддерживайте детей во всех начинаниях! Добра вам и всего самого лучшего!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
Актуальное
Читайте также
Приставы арестовали машину пензенца, почти 100 раз нарушившего ПДД Валерий Лидин посетит Йошкар-Олу с рабочим визитом
Меморандум о сотрудничестве Пензенской области и «Яндекса» подписан на ПМЭФ В Пензе набережную напротив «Ростка» очистили от мусора
В Пензе Юлия Герасина удостоена звания «Мисс УИС» В Пензе министерство образования впервые запустило горячую линию по вопросам отдыха детей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама