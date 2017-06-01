Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Международным днем защиты детей Общество

Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей с Международным днем защиты детей, который отмечается в четверг, 1 июня.

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«Детство — это замечательный мир, в котором живет безграничное воображение и искренняя вера в добро. Нет ничего дороже улыбки ребенка. Жизнь обретает смысл, когда мы вкладываем в своих детей душу и сердце. Забота о детях — это забота о нашем будущем. Поэтому наша цель не только дарить радость подрастающему поколению, но и создать условия и возможности для их самореализации и полноценного развития. Пусть маленькие граждане растут патриотами, уважают старших, традиции своей семьи и своей страны», — отметил глава администрации Пензы.

Он призвал детей наслаждаться каждым днем своего детства и не спешить взрослеть.

«Впереди у вас много увлекательного и интересного, но эта пора навсегда останется в вашей памяти светлой и беззаботной. Мы, взрослые, сделаем для этого все возможное», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Он отметил, что пензенцы гордятся молодыми земляками, имена которых звучат на спортивных соревнованиях и различных конкурсах всероссийского и международного уровня.

«Своими успехами они подтверждают, что Пенза — край талантливых и успешных людей. Будьте здоровы и счастливы! Берегите мир в семьях и поддерживайте детей во всех начинаниях! Добра вам и всего самого лучшего!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.