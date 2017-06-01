Валерий Савельев поздравил жителей Пензы с Международным днем защиты детей Общество

Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Глава Пензы Валерий Савельев поздравил жителей города с Международным днем защиты детей, который отмечается в четверг, 1 июня.

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«Этот праздник имеет прямое отношение не только к детям, но и к каждому из взрослых. Все мы когда-то были детьми, а сейчас обязаны создать все условия для того, чтобы подрастающее поколение росло в атмосфере любви и добра, взаимопонимания и уважения. Наша задача — помочь детям поверить в свои силы и дать возможность реализовать свои таланты», — отметил он.

Глава города подчеркнул, что будущее Пензы, области и страны напрямую зависит от воспитания подрастающего поколения.

«Забота о подрастающем поколении — это задача государственной важности. Вопросам благополучия детей в Пензе уделяется большое внимание. Мы реализуем целый ряд целевых муниципальных программ, в рамках которых поддерживаем многодетные и малоимущие семьи, помогаем детям, оставшимся без попечения родителей. Мы строим детские сады и школы, поддерживаем физкультуру и спорт, содействуем духовному, культурному развитию ребят, заботимся об их здоровье», — добавил Валерий Савельев.

Он поблагодарил родителей, педагогов и всех, кто вкладывает силы в воспитание подрастающего поколения.

Особую признательность глава Пензы выразил семьям, воспитывающим приемных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Желаю всем ребятам города Пензы, их родителям, бабушкам и дедушкам, крепкого здоровья, счастья, радости, успехов и благополучия! Пусть в каждом доме в этот день звучит детский смех и сияют улыбки. Также поздравляю всех школьников с началом летних каникул и желаю отличного отдыха, насыщенного интересными и позитивными впечатлениями!» — резюмировал Валерий Савельев.