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В Пензе два пляжа готовы к приему отдыхающих — Роспотребнадзор

11:50 | 05.06.2017 | Общество

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Пенза, 5 июня 2017. PenzaNews. Пляжи в районе Светлой поляны и микрорайоне ГПЗ-24 в Пензе готовы к приему отдыхающих. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензе два пляжа готовы к приему отдыхающих — Роспотребнадзор

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В этих местах качество воды отвечает гигиеническим нормативам, и пляжи находятся в удовлетворительном санитарном состоянии. Только территории этих пляжей и зоны отдыха у Пензенского государственного аграрного университета убраны от мусора, а контейнеры для сбора отходов установлены лишь на пляже в микрорайоне ГПЗ-24, где также производится оборудование медицинских и спасательных пунктов», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что остальные водоемы не готовы к началу купального сезона.

«Территории зон отдыха у городской клинической больницы имени Г.А. Захарьина, а также в районе «Засеки» находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии: до настоящего времени здесь не установлены контейнеры, не завезен песок, не проведена очистка дна, не откачаны туалеты, не благоустроены подъездные пути, не окрашено оборудование», — пояснили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что в зоне отдыха у ПГАУ не очищен и не окрашен туалет, а также не установлены контейнеры для сбора ТБО.

«По результатам лабораторных исследований качество воды в зонах отдыха у ПГАУ, у больницы и в районе «Засеки» по микробиологиче­ским показателям не соответствует требованиям СанПиН — отмечаются превышения нормативов по об­щим колиформным и термотолерантным колиформным бактериям», — добавили в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что в воде у зоны отдыха в районе ПГАУ содержание марганца и железа выше гигиенических нормативов в 1,5–3 раза.

«По паразитологическим показателям качество воды вышеперечисленных зон рекреаций соответствует требованиям гигиенических нормативов», — резюмировали в Роспотребнадзоре.
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