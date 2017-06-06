На фестивале «Добрая Пенза» можно будет пострелять из лука и отправить открытки Общество

Пенза, 6 июня 2017. PenzaNews. Фестиваль некоммерческих организаций и городских сообществ «Добрая Пенза» пройдет в День города, 12 июня, в шестой раз.

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В его рамках будет действовать площадка лукотерапии. Инструктор Николай Сериков и участники проекта, посвященного данному направлению, расскажут о своей деятельности и покажут одну из форм лечебной физкультуры со стрельбой из лука — игру «Охотник». Также все желающие смогут сделать пожертвование на развитие проекта.

Клуб «Равновесие» подготовил мастер-классы по скрапбукингу и подвижные игры для детей.

Социальная молодежная служба проведет на фестивале новую акцию «Заботливая открытка». Средства от продажи открыток, сделанных руками добровольцев, будут направлены на реализацию летнего сезона проекта «Забота». Любой житель Пензы сможет оставить адрес соседа или родственника, которому добровольцы отправят открытку анонимно или с пометкой от кого. Также служба организует ярмарку, где можно будет купить кулон, изготовленный из натуральных материалов, или игрушку.

Фонд «Рука помощи бездомным животным» организует на фестивале так называемый «котошатер». Все желающие смогут пообщаться с кошками, а также поучаствовать в беспроигрышной лотерее и конкурсах.

Активисты движения «Дети войны» и представительницы волонтерской группы «Серебряная пора» будут угощать гостей свежеиспеченными блинами, кексами и пирожками из печки. Также будут подготовлены чай и сбитень.

Кроме того, гости фестиваля смогут вместе с пенсионерками связать теплые красивые пледы.

Помимо этого, будет организован сбор подписей для открытия в Пензе памятника Александру Суворову и суворовского училища.