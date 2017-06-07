Виктор Кувайцев и Андрей Шевченко поздравили Славика Мкртчяна с юбилеем Общество Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев и его заместитель Андрей Шевченко поздравили генерального директора ОАО «Пензмаш» Славика Мкртчяна с 70-летием в среду, 7 июня. Фото: Penza-gorod.ru Обращаясь к юбиляру, Виктор Кувайцев отметил, что трудовой путь Славика Мкртчяна наполнен значимыми делами, а его активная гражданская позиция вызывают искреннее уважение и заслуживают глубокой признательности. «Начав карьеру мастером на заводе, благодаря завидной работоспособности и стремлению к новым высотам, Вы возглавили одно из ведущих промышленных предприятий региона и более четверти века успешно руководите ОАО «Пензмаш». За это время Вы проявили себя как настоящий профессионал своего дела, инициативный и талантливый организатор, способный направить коллектив единомышленников на достижение намеченных целей», — отметил глава администрации Пензы. Виктор Кувайцев вручил Славику Мкртчяну приветственный адрес и памятное панно, сообщает пресс-служба мэрии. Нашли ошибку в тексте?

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