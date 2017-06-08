Школьнику из Пензы вручил паспорт замглавы МВД Общество

Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Первый заместитель министра внутренних дел России генерал-полковник полиции Александр Горовой вручил первые паспорта юным гражданам, участникам всероссийской акции «Мы — граждане России!», в том числе школьнику из Никольска Пензенской области Андрей Чангарь.

Фото: 58.mvd.ru

«Ежегодно миллионы юношей и девушек получают главный в своей жизни документ, но не все знают, какие права и обязанности они с ним приобретают. Всероссийская акция «Мы — граждане России!» призвана обратить внимание ребят на важность этого события, рассказать об основах российского законодательства и сформировать гражданское самосознание подростков», — отметил замминистра.

Пензенский школьник Андрей Чангарь принимал участие международной игре-конкурсе по математике «Кенгуру». Он является дипломантом всероссийского фестиваля детского и молодежного творчества. Также он победитель и призер многих всероссийских школьных олимпиад и конкурсов.

В рамках акции «Мы — граждане России» школьник снял видеоролик на тему «Что значит быть гражданином России», сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.