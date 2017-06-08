В Октябрьском районе Пензы открыта обновленная доска почета Общество

Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Торжественное открытие обновленной доски почета Октябрьского района Пензы состоялось в четверг, 9 июня.

Фото: Penza-gorod.ru

На нее были занесены предприятия и организации, продемонстрировавшие высокие результаты работы по итогам 2016 года.

Также свои места на доске почета заняли фотографии представителей рабочих профессий, сфер образования, здравоохранения и культуры.

Обращаясь к собравшимся, мэр Пензы Виктор Кувайцев отметил, что все отмеченные по итогам прошлого года компании и работники являются гордостью и опорой района.

«Вы проявили себя в разных сферах, но вас объединяет главное — любовь к родному краю и огромное трудолюбие. Вы своими делами, достижениями пишете современную историю нашего города, прославляя его далеко за пределами региона. Выражаю благодарность всем вам за большой вклад в укрепление социально-экономического потенциала Пензы, повышение качества жизни пензенцев», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба городской администрации.