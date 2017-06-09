В сквере «45 меридиан» начали установку арт-объекта
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Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Специалисты начали установку арт-объекта, который будет символизировать географическое понятие«45 меридиан», в сквере на пересечении улиц Пушкина и Кулакова в Пензе.
Фото: Penza-gorod.ru
В пятницу, 9 июня, ход работ проконтролировал начальник управления градостроительства и архитектуры администрации города Магомед Агамагомедов.
«Стела состоит из металлического каркаса облицованного медью», — сообщил он.
Магомед Агамагомедов также отметил, что в ближайшее время в сквере будут установлены лавочки и урны.
«Совместно с управлением ГО и ЧС уточняется точка подключения видеокамеры, которая будет интегрирована в систему «Безопасный город», — цитирует начальника управления пресс-служба мэрии.