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В сквере «45 меридиан» начали установку арт-объекта

08:58 | 09.06.2017 | Общество

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Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Специалисты начали установку арт-объекта, который будет символизировать географическое понятие«45 меридиан», в сквере на пересечении улиц Пушкина и Кулакова в Пензе.

В сквере «45 меридиан» начали установку арт-объекта

Фото: Penza-gorod.ru

В пятницу, 9 июня, ход работ проконтролировал начальник управления градостроительства и архитектуры администрации города Магомед Агамагомедов.

«Стела состоит из металлического каркаса облицованного медью», — сообщил он.

Магомед Агамагомедов также отметил, что в ближайшее время в сквере будут установлены лавочки и урны.

«Совместно с управлением ГО и ЧС уточняется точка подключения видеокамеры, которая будет интегрирована в систему «Безопасный город», — цитирует начальника управления пресс-служба мэрии.
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