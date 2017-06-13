В Пензе первая смена лагеря «Гвардеец-2» объединила 180 юношей из ПФО и Луганска Общество

Пенза, 13 июня 2017. PenzaNews. 180 юношей из регионов Приволжского федерального округа и Луганска принимают участие в первой смене юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-2», который стартовал в Пензенском филиале Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева во вторник, 13 июня.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В их числе — представители Башкортостана, Мордовии, Пермского края, Самарской, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской и Пензенской областей.

По словам помощника полномочного представителя президента РФ в ПФО Владимира Колчина, подросткам предстоит пройти строевую, физическую, огневую и тактическую подготовку.

«В Нижегородской области тоже девять команд других регионов Приволжского федерального округа будут соревноваться по такой же программе», — сообщил он.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев отметил, что в Пензенском артиллерийском инженерном институте созданы хорошие условия для обучения.

«У вас будет возможность посетить культурные объекты Пензенского региона. Я надеюсь, как и в прошлые разы, вам удастся посетить лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», — сказал он.

Глава региона также выразил надежду на то, что после смены в «Гвардейце» многие из подростков выберут для себя профессию военного и станут в будущем офицерами.

После этого начальник штаба «Гвардейца-2» Александр Булгаков передал кубок лагеря начальнику академии полковнику Александру Цаплюку.

Затем официальное мероприятие продолжила концертная программа, были показаны боевые приемы и мотошоу.

После окончания церемонии Владимир Колчин сообщил журналистам, что в составе каждой группы гвардейцев есть четыре человека, в прошлом году вступивших в «Юнармию».

«По итогам […] все 100% гвардейцев станут юнармейцами. Они примут присягу через 18 дней — на закрытии нашего мероприятия, окружного проекта «Гвардеец», — пояснил он.

Первая смена лагеря будет работать по 29 июня. Вторая смена лагеря пройдет с 3 по 19 июля.