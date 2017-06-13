12:38:42 Вторник, 13 июня
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
Большой фоторепортаж День России и День города. Пенза, 12 июня 2017 г.

В Пензе первая смена лагеря «Гвардеец-2» объединила 180 юношей из ПФО и Луганска

12:20 | 13.06.2017 | Общество

Печать

Пенза, 13 июня 2017. PenzaNews. 180 юношей из регионов Приволжского федерального округа и Луганска принимают участие в первой смене юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-2», который стартовал в Пензенском филиале Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева во вторник, 13 июня.

В Пензе первая смена лагеря «Гвардеец-2» объединила 180 юношей из ПФО и Луганска

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В их числе — представители Башкортостана, Мордовии, Пермского края, Самарской, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской и Пензенской областей.

По словам помощника полномочного представителя президента РФ в ПФО Владимира Колчина, подросткам предстоит пройти строевую, физическую, огневую и тактическую подготовку.

«В Нижегородской области тоже девять команд других регионов Приволжского федерального округа будут соревноваться по такой же программе», — сообщил он.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев отметил, что в Пензенском артиллерийском инженерном институте созданы хорошие условия для обучения.

«У вас будет возможность посетить культурные объекты Пензенского региона. Я надеюсь, как и в прошлые разы, вам удастся посетить лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», — сказал он.

Глава региона также выразил надежду на то, что после смены в «Гвардейце» многие из подростков выберут для себя профессию военного и станут в будущем офицерами.

После этого начальник штаба «Гвардейца-2» Александр Булгаков передал кубок лагеря начальнику академии полковнику Александру Цаплюку.

Затем официальное мероприятие продолжила концертная программа, были показаны боевые приемы и мотошоу.

После окончания церемонии Владимир Колчин сообщил журналистам, что в составе каждой группы гвардейцев есть четыре человека, в прошлом году вступивших в «Юнармию».

«По итогам […] все 100% гвардейцев станут юнармейцами. Они примут присягу через 18 дней — на закрытии нашего мероприятия, окружного проекта «Гвардеец», — пояснил он.

Первая смена лагеря будет работать по 29 июня. Вторая смена лагеря пройдет с 3 по 19 июля.
Актуальное
Читайте также
Пензенский легкоатлет завоевал две медали ЧР среди глухих В Заречном женщина подозревается в краже драгоценностей и планшета у матери
Почти 30 бригад занимаются ремонтом дорог в Пензе На монастырской ярмарке в Пензе прошли мастер-классы по золотому шитью и созданию магнитов
Ударивший ножом собутыльника житель Пашково проведет более 3 лет в колонии Пензенские школьники 13 июня напишут ЕГЭ по биологии и иностранным языкам
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама