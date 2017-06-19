В Пензе стала известна программа мероприятий ко Дню памяти и скорби Общество

Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Программа мероприятий ко Дню памяти и скорби, который будет отмечаться в четверг, 22 июня, определена в Пензе.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, накануне годовщины начала Великой Отечественной войны, 21 июня, в сквере «Бессмертный полк» пройдет концерт ансамбля «Старгород». Его начало намечено на 19.00.

В это же время в сквере «Журавли» начнутся поэтическая программа «Голос поэта» и концерт Ольги Козыревой.

Акция «Свеча памяти» состоится в 20.00 у памятника «Проводы», а в 20.30 — у монумента воинской и трудовой славы пензенцев.

В 4.00 22 июня у памятного знака пензенским пограничникам в сквере имени Ф.Э. Дзержинского и у монумента воинской и трудовой славы пензенцев будет проведена акция «Аллея памяти».

В 8.00 на Мироносицком и Митрофаньевском кладбищах, а также на кладбище в Ахунах состоится возложение цветов и венков к местам воинских и братских захоронений. Церемония возложения цветов к монументу на проспекте Победы пройдет в 10.00.

В 9.30 православные могут посетить панихиду в храме Архангела Михаила.

На 12.00 намечено открытие третьей очереди мемориала «Во славу русского оружия» у памятника «Афганские ворота».