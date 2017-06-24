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Выпускные вечера в Пензе прошли в штатном режиме — Владимир Попков

11:00 | 24.06.2017 | Общество

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Пенза, 24 июня 2017. PenzaNews. Выпускные вечера в школах Пензы прошли без происшествий. Об этом мэру Виктору Кувайцеву доложил вице-мэр Владимир Попков в субботу, 24 июня.

Выпускные вечера в Пензе прошли в штатном режиме — Владимир Попков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, в преддверии праздника с выпускниками и их родителями была проведена разъяснительная работа по соблюдению правил пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, о применении пиротехнических средств.

Кроме того, все начальники городских управлений были закреплены за образовательными учреждениями.

Также в ходе праздника работали две мобильные группы, в которую вошли ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пензы Наталья Шалавина, заведующий сектором отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями мэрии Марина Насонова, сотрудники полиции и управления образования. Они проверяли исполнение законодательства в части продажи алкогольной продукции.
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