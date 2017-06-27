Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем молодежи Общество

Пенза, 27 июня 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей города с Днем молодежи, который отмечается во вторник, 27 июня.

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«Юность и молодость — это не только прекрасные периоды в жизни каждого человека, но еще и особое состояние души. Это время свершений и открытий, полета мечты и воплощения надежд», — отметил глава администрации Пензы.

Он подчеркнул, что нынешнее молодое поколение отличают целеустремленность, инициативность, независимость мышления и самостоятельность.

«Устремленная в будущее наша молодежь, опираясь на традиции старших поколений, смело проявляет себя во всех сферах общественной жизни, добивается выдающихся успехов в учебе и работе, искусстве и спорте, науке и бизнесе», — пояснил Виктор Кувайцев.

По его словам, это дает уверенность в успешном развитии и достойном будущем России, Пензенской области и Пензы.

«От всей души желаю вам реализации самых смелых проектов и планов. Крепкого здоровья, радости, счастья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и удачи во всех добрых начинаниях!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.