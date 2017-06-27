Депутат предложил запретить въезд большегрузов в Пензу Общество

Пенза, 27 июня 2017. PenzaNews. Депутат городской думы Анатолий Овчаренко предложил запретить большегрузам въезжать на территорию Пензы.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Не успели в городе на отдельных участках положить асфальт, водителям большегрузных машин это здорово понравилось, и они курсируют — по улице Суворова, по улице Кулакова, по улице Захарова с выходом на Окружную по улице Мира. Я лично неоднократно сопровождал эти машины. Еду за ними, смотрю, наблюдаю — вдавленный асфальт, образуются микротрещины. Это естественно. Под осень что появится? Больше трещин. А в зиму вообще все порвет, и асфальт как таковой придет в негодность», — сказал он в ходе 35-й очередной сессии пензенской городской думы, состоявшейся во вторник, 27 июня.

Среди вариантов решения проблемы народный избранник предложил организовать за городом парковки для большегрузных машин, где они бы перегружали товар в более компактные автомобили.

«Автомашины «Магнита», «Пятерочки» и другие нагружают 15–20 тонн и курсируют по всему городу, доставляют товар. Это неправильно. […] Пусть берут автомашины малой грузоподъемности», — отметил Анатолий Овчаренко.

Другие депутаты и представители мэрии, присутствовавшие в зале, на это предложение во время сессии никак не отреагировали.