Под Пензой на женщину завели дело за неуплату почти 200 тыс. рублей алиментов Общество

Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Бессоновского района Пензенской области, задолженность которой по алиментам в отношении двоих несовершеннолетних детей достигла 196 тыс. рублей.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная, детей в возрасте 10 и 14 лет воспитывает и содержит их отец, а мать перечисляет лишь небольшие суммы.

«Профилактические беседы судебных приставов, требования и предупреждения не стали для женщины поводом для размышлений», — отметила собеседница агентства.

Она пояснила, что за неуплату средств на содержание детей суд сначала назначил матери наказание в виде 80 часов обязательных работ.

«Отработать их 36-летняя женщина должна была в Бессоновском сельсовете, куда она даже не явилась и получила новое наказание — двое суток ареста. Эта мера оказалась действенной, но только в отношении работы. После выхода из спецприемника прежнее наказание было отработано, но и это не спасло должницу от уголовной ответственности», — уточнила Яна Загребельная.

Она сообщила, что уголовное дело было возбуждено в отношении должницы в связи с тем, что частичная оплата алиментов не соответствовала их размеру, установленному ранее судом.