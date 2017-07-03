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В Пензе намечено расширить дорогу, ведущую к Бригадирскому мосту

13:11 | 03.07.2017 | Общество

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Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил разработать проектно-сметную документацию, предусматривающую расширение дороги, ведущей из микрорайона Тепличный в Терновку.

В Пензе намечено расширить дорогу, ведущую к Бригадирскому мосту

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«[Необходимо] активизировать работу по подготовке проектно-сметной документации дороги [….] «Тепличный — Терновка» с расширением, […] с изъятием там, где это нужно, земельных участков. […] Нужно думать по путепроводу Бригадирского моста», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 3 июля.

Иван Белозерцев также обратил внимание на необходимость ремонта мостов в Пензенской области.

«Надо заводить федеральные средства в первую очередь на ремонт мостов. За счет бюджета в Пензенской области нам сложно это сделать», — отметил губернатор.
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