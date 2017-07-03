Губернатор поручил привести в порядок территорию от Олимпийской аллеи до дома офицеров Общество

Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил приступить к благоустройству территории от Олимпийской аллеи до гарнизонного дома офицеров с выходом на улицу Окружную в Пензе.

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«Может, в этом году уже изыскать средства и приступить к очистке», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 3 июля.

Глава региона напомнил, что в настоящее время ведутся работы по благоустройству территории напротив Олимпийской аллеи.

«Мы сейчас с правой стороны также приводим в порядок: делаем очистку, кронируем деревья, которые уже сухие — убираем, будем что-то подсаживать на будущее, то есть создаем нормальные условия, чтобы с правой стороны тоже была зона отдыха», — пояснил Иван Белозерцев.