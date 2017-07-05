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Пензенские швеи узнали от полицейских о криминальной обстановке в регионе

13:37 | 05.07.2017 | Общество

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Пенза, 5 июля 2017. PenzaNews. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области рассказали работницам швейного цеха о криминальной обстановке в регионе в ходе профилактической встречи, которая прошла непосредственно на производстве.

Пензенские швеи узнали от полицейских о криминальной обстановке в регионе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ, особое внимание было уделено проблеме распространения синтетических наркотиков.

«Учитывая то, что многие из участников встречи являются родителями, эксперты подробно остановились на теме раннего выявления потребления психоактивных веществ среди подростков. Сотрудники полиции объяснили, по каким признакам можно выявить потребителя наркотиков и к каким специалистам обратиться в случае необходимости», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что также присутствующих проинформировали об ответственности, предусмотренной российским законодательством за незаконный оборот наркотиков.
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