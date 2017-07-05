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Мэр Пензы внепланово проверил работу лагеря «Юность»

17:57 | 05.07.2017 | Общество

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Пенза, 5 июля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев совершил внеплановый выезд в детский оздоровительный лагерь «Юность», куда во вторую смену заехали более 170 детей.

Мэр Пензы внепланово проверил работу лагеря «Юность»

Фото: Penza-gorod.ru

Он осмотрел корпуса, столовую, душевые и уборные, библиотеку, кинозал, комнату кружковой работы, компьютерный класс, спортивный и актовый залы.

Также мэр пообщался с детьми — поинтересовался, нравится ли им отдыхать в лагере.

В ходе визита Виктору Кувайцеву продемонстрировали результаты косметического ремонта, проведенного в преддверии оздоровительной кампании: во всех корпусах были установлены пластиковые оконные конструкции, приведен в порядок бассейн.

В ходе общения с персоналом мэр отметил, что для детей необходимо обеспечить не только комфортный, но и безопасный отдых.

«Вопросы безопасности в лагере снимать с контроля нельзя ни на один день», — подчеркнул он.

Виктор Кувайцев отметил, что руководство «Юности» грамотно спланировало комплекс мероприятий по укреплению здоровья детей в части выбора оптимального режима оздоровительных мероприятий, в том числе проведения закаливающих процедур.

«Оздоровление детей, летний отдых школьников — на особом контроле. Учреждение проверяли до их открытия, устранили все недостатки, и теперь мы уверены, что условия, в которых проживают дети, на достойном уровне», — цитирует мэра Пензы пресс-служба городской администрации.
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