ТСЖ компенсирует жителю Пензы более 55 тыс. рублей ущерба от упавшего на машину льда Общество

Пенза, 10 июля 2017. PenzaNews. Товарищество собственников жилья «Московский» выплатит жителю Пензы более 55 тыс. рублей в качестве возмещения ущерба от падения льда с крыши многоквартирного дома на его машину.

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Соответствующий иск автовладельца удовлетворен заочным решением Ленинского районного суда Пензы.

«Как установлено в судебном заседании, причиной повреждения автомобиля истца стало падение льда с крыши многоквартирного жилого дома в результате ненадлежащего выполнения обязательств ТСЖ «Московский» по ее содержанию», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Ленинского районного суда города.

По его словам, ответчик не представил доказательств того, что повреждение автомашины произошло не по его вине.

«Также он не представил доказательств вины потерпевшего в причинении ущерба, что могло бы быть основанием для уменьшения размера ответственности», — отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что решением суда с ТСЖ также взысканы расходы на оценку стоимости восстановительного ремонта, на отправку телеграммы с извещением об осмотре автомашины, на оплату услуг представителя и государственной пошлины.

Решение пока не вступило в законную силу.