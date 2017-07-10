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В Пензе полицейские не будут приходить к осужденному по ночам, чтобы не будить его детей

15:54 | 10.07.2017 | Общество

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Пенза, 10 июля 2017. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы частично отменил административное ограничение в отношении местного жителя в виде запрета пребывания вне дома в ночное время, поскольку проверки полицейских мешали спать его детям.

В Пензе полицейские не будут приходить к осужденному по ночам, чтобы не будить его детей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Проживая с гражданской женой, имеющей двоих малолетних детей, мужчина просил суд отменить административное ограничение в виде запрета пребывания вне жилого помещения в ночное время, поскольку при проверке сотрудниками полиции соблюдения данного ограничения от звонков в дверь дети просыпаются, пугаются и не могут после этого заснуть. Также звонки в дверь беспокоят соседей», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Первомайского районного суда.

Он уточнил, что представитель отдела МВД России по Бессоновскому району не возражал против данного требования.

«Суд нашел доводы истца заслуживающими внимания, поскольку устанавливаемые ограничения не должны мешать осужденному социализироваться в обществе после освобождения из мест лишения свободы. Более года он административных правонарушений не совершал, трудоустроен. Оставшиеся административные ограничения достаточны для осуществления контроля», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, решение суда вступило в законную силу.
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