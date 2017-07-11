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Юрий Скачков предложил сделать выставку лучших проектов студентов ПГУАС ежегодной

16:09 | 11.07.2017 | Общество

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Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Ректор Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Юрий Скачков предложил ежегодно выставлять на суд общественности лучшие проекты представителей вуза.

Юрий Скачков предложил сделать выставку лучших проектов студентов ПГУАС ежегодной

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Здесь, на этой выставке, представлена малая доля того, что сделано и будет еще сделано», — отметил он, говоря об экспозиции работ студентов, сотрудников и преподавателей ПГУАС, выставленных в пензенской областной филармонии.

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Руководитель вуза пояснил, что в основном проекты касаются благоустройства отдельных мест в Пензе, но есть и те, которые посвящены районам области.

«Гостей я просил бы дать свою оценку экспозиции. [...] Мы готовы сотрудничать — реализовывать и те проекты, которые здесь представлены, и те, которые будут нам заказаны и поручены нам», — сказал Юрий Скачков.

По его словам, университету есть что показать.

«Я думаю, что такая выставка должна быть традиционной», — отметил ректор ПГУАС.
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