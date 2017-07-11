Юрий Скачков предложил сделать выставку лучших проектов студентов ПГУАС ежегодной Общество

Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Ректор Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Юрий Скачков предложил ежегодно выставлять на суд общественности лучшие проекты представителей вуза.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Здесь, на этой выставке, представлена малая доля того, что сделано и будет еще сделано», — отметил он, говоря об экспозиции работ студентов, сотрудников и преподавателей ПГУАС, выставленных в пензенской областной филармонии.

Читайте также

Создать комфортную городскую среду без участия профессионалов невозможно — Иван Белозерцев

Руководитель вуза пояснил, что в основном проекты касаются благоустройства отдельных мест в Пензе, но есть и те, которые посвящены районам области.

«Гостей я просил бы дать свою оценку экспозиции. [...] Мы готовы сотрудничать — реализовывать и те проекты, которые здесь представлены, и те, которые будут нам заказаны и поручены нам», — сказал Юрий Скачков.

По его словам, университету есть что показать.

«Я думаю, что такая выставка должна быть традиционной», — отметил ректор ПГУАС.