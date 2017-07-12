Житель Пензы выступил с инициативой о возвращении герба с ласточкой Общество

Пенза, 12 июля 2017. PenzaNews. Один из авторов проекта «Пензенский променад» по популяризации пешеходных маршрутов Евгений Копытин выступил с инициативой о возвращении Пензе советского герба с ласточкой, утвержденного в 1964 году.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Прежний герб отражал инженерно-промышленную Пензу и стремление пензенцев к духовному полету. Нужно вернуть городу полноценный герб и любимую горожанами ласточку. Это действительно узнаваемый бренд Пензы», — обосновал он свое предложение на портале «Открытая Пенза».

Данная инициатива , размещенная на портале утром в понедельник, 10 июля, набрала к настоящему моменту в свою поддержку 90 голосов из 200 необходимых для того, чтобы она была передана на рассмотрение в администрацию города.

Евгений Копытин опубликовал аналогичное предложение на свой странице в соцсети Facebook, где его подписчики делятся мнениями на этот счет.

Комментируя ИА «PenzaNews» предложение о смене герба Пензы, краевед Игорь Шишкин назвал его «несусветной глупостью».

По его словам, люди выходят с подобными идеями от незнания истории или когда им нечем заняться.

«Герб — это не та картинка, которую каждое поколение может придумать, нарисовать, изменить и прочее», — отметил собеседник агентства.

Фото из архива ИА «PenzaNews»

Игорь Шишкин напомнил, что в 1990-е годы после распада СССР было решено восстановить исторические гербы, существовавшие в Российской империи.

«Наш герб — 1781 года», — уточнил краевед.

Он добавил, что ласточка может быть использована, но лишь в качестве неофициального символа города.

Фото из архива ИА «PenzaNews»

По словам Игоря Шишкина, истоки герба Пензы, на котором изображены три снопа на зеленом поле, восходят к 1723–1724 годам, когда здесь стоял драгунский полк.

«С тех пор та эмблема — Франциск де Санти, первый русский герольдмейстер ее зарисовал — [...] была утверждена как эмблема пензенских земель. Все наши чиновники ходили в зеленых мундирах, у всех извозчиков на пуговицах она была, у губернаторов. Все гербом гордились», — сказал собеседник агентства.

Он отметил также, что смена официальных символов не относится к компетенции дилетантов и подобные вопросы не решаются «голосованием на площади».