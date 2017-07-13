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В семье из Неверкинского района родился десятый ребенок

10:01 | 13.07.2017 | Общество

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Пенза, 13 июля 2017. PenzaNews. Сотрудники территориального отдела ЗАГС Неверкинского района Пензенской области поздравили Алсу и Наримана Абдряшитовых с появлением на свет в их семье десятого ребенка.

В семье из Неверкинского района родился десятый ребенок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Свидетельство о рождении было вручено супругам в торжественной обстановке в рамках акции «Я родился в год 100-летия образования органов ЗАГС России» в минувшую среду, 12 июля.

«Глава семьи — руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива в селе Алеево Неверкинского района, супруга занимается воспитанием детей. Абдряшитовы пользуются заслуженным уважением односельчан и являются примером крепкой дружной семьи», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в управлении ЗАГС по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что Алсу и Нариман Абдряшитовы являются родителями семерых сыновей и трех дочерей.
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