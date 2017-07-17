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Губернатор предложил украсить световые опоры в центре Пензы декоративными элементами

12:52 | 17.07.2017 | Общество

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Пенза, 17 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил украсить световые опоры в центре Пензы декоративными элементами.

Губернатор предложил украсить световые опоры в центре Пензы декоративными элементами

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В эту субботу [15 июля] был осуществлен пеший обход только небольшого участка красной линии — улица Кирова — от здания правительства до Центрального рынка и обратно. Многие цоколи на опорах освещения находятся в неприглядном состоянии — крышки отсутствуют», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в региональном правительстве в понедельник, 17 июля.

Глава региона отметил, что на многих опорах есть прямой доступ к проводам, что небезопасно.

«Покажите мне протоколы об административном правонарушении. […] Там внутри провода идут. Родители отвлекутся, а ребенок подбежит. А если там оголенные провода? Кто будет отвечать?» — поинтересовался Иван Белозерцев.

Он также обратил внимание на то, что многие опоры требуют покраски.

Кроме того, губернатор дал поручение мэру Пензы Виктору Кувайцеву проанализировать, сколько будет стоить украсить опоры освещения декоративными элементами в центре города — от памятника Первопоселенцу до улицы Суворова.
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