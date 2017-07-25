Автомобилист из Пензы погасил долг почти по 90 штрафам после вмешательства приставов Общество

Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Уроженец Пензы после вмешательства судебных приставов погасил задолженность в размере более 100 тыс. рублей по 89 штрафам, накопившимся за многочисленные нарушения правил дорожного движения.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная, мужчина не проживал адресу, куда ему направляли извещения, но сотруднику ведомства удалось узнать контактные данные нарушителя у соседей.

«В ходе телефонного разговора судебный пристав разъяснил гражданину, что ведет сбор необходимых документов для принятия решения об объявлении его в розыск и, следовательно, для установления в судебном порядке временного ограничения на выезд из РФ и пользование специальным правом», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что спустя несколько дней после этого автомобилист лично явился на прием к судебному приставу и выплатил всю сумму задолженности.

«Молодой человек пояснил, что фактически проживал в Москве и на оплату штрафов не было времени, однако он запланировал и уже оплатил поездку в отпуск за рубеж, поэтому установление ограничений могло бы испортить ему желанный отдых», — отметила Яна Загребельная.