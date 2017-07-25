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Автомобилист из Пензы погасил долг почти по 90 штрафам после вмешательства приставов

11:25 | 25.07.2017 | Общество

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Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Уроженец Пензы после вмешательства судебных приставов погасил задолженность в размере более 100 тыс. рублей по 89 штрафам, накопившимся за многочисленные нарушения правил дорожного движения.

Автомобилист из Пензы погасил долг почти по 90 штрафам после вмешательства приставов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная, мужчина не проживал адресу, куда ему направляли извещения, но сотруднику ведомства удалось узнать контактные данные нарушителя у соседей.

«В ходе телефонного разговора судебный пристав разъяснил гражданину, что ведет сбор необходимых документов для принятия решения об объявлении его в розыск и, следовательно, для установления в судебном порядке временного ограничения на выезд из РФ и пользование специальным правом», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что спустя несколько дней после этого автомобилист лично явился на прием к судебному приставу и выплатил всю сумму задолженности.

«Молодой человек пояснил, что фактически проживал в Москве и на оплату штрафов не было времени, однако он запланировал и уже оплатил поездку в отпуск за рубеж, поэтому установление ограничений могло бы испортить ему желанный отдых», — отметила Яна Загребельная.
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