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Мэр призвал провести опашку вблизи жилого массива у леса в Ахунах

14:40 | 27.07.2017 | Общество

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Пенза, 27 июля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев призвал представителей подрядной компании «Свобода» провести противопожарную опашку территории вблизи жилого массива, соседствующего с лесом в районе агропромышленного колледжа в Ахунах.

Мэр призвал провести опашку вблизи жилого массива у леса в Ахунах

Фото: Penza-gorod.ru

«Все мероприятия по опашке, в том числе в этой зоне и рядом с Ново-Западным кладбищем, необходимо провести до конца текущей недели», — поставил он задачу в ходе выездного совещания, проведенного в четверг, 27 июля.

Представители ООО «Свобода» проинформировали мэра, что на сегодняшний день опахано более 100 км, в частности, все прилегающие к детским оздоровительным лагерям зоны. Также выполняются работы по сносу аварийных и сухих деревьев вдоль проезжей части.

Комментируя увиденное, Виктор Кувайцев отметил, что многое сделано, однако предстоит еще большой объем работы.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, он поручил начальнику городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Алексею Михайлову проследить за своевременным исполнением всех поручений.
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