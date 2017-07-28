14:37:13 Пятница, 28 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017

В День ВДВ в Пензе возложат цветы у «Разорванной звезды» и «Афганских ворот»

13:06 | 28.07.2017 | Общество

Печать

Пенза, 28 июля 2017. PenzaNews. Церемонии возложения цветов к мемориалам «Разорванная звезда» и «Афганские ворота» в Пензе состоится в рамках мероприятий, посвященных Дню Воздушно-десантных войск, который будет отмечаться в среду, 2 августа.

В День ВДВ в Пензе возложат цветы у «Разорванной звезды» и «Афганских ворот»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Собираемся в 10.00 у стелы «Разорванная звезда» в Арбеково. Там пройдет небольшой митинг, возложение цветов, награждение, поздравление», — сообщил ИА «PenzaNews» председатель совета региональной общественной организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов.

Он добавил, что торжественная часть праздника с участием официальных лиц намечена на 11.00 у мемориального комплекса «Афганские ворота».

«Затем все, как обычно — [участники] разъезжаются, расходятся по кладбищам, чтобы помянуть своих боевых товарищей», — пояснил собеседник агентства.

Юрий Краснов уточнил, что с 14.00 до 16.30 на Русеевском пляже для десантников будут организованы спортивные состязания и концерт.
Актуальное
Читайте также
Жительница Пензы подозревается в мошенничестве при организации отдыха ребенка знакомой В Сердобске найден мертвым 17-летний подросток
В Пензе 15 августа стартует месячник по безопасному дорожному движению В Пензе организована проверка по факту ДТП с мотоциклистом вблизи «Онежского»
В Пензе реальный срок получил бывший следователь за «помощь» с уголовным делом Участники пробега ко дню ВДВ откроют мемориальную доску Глазунову в Колышлее
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама