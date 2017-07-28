В День ВДВ в Пензе возложат цветы у «Разорванной звезды» и «Афганских ворот» Общество

Пенза, 28 июля 2017. PenzaNews. Церемонии возложения цветов к мемориалам «Разорванная звезда» и «Афганские ворота» в Пензе состоится в рамках мероприятий, посвященных Дню Воздушно-десантных войск, который будет отмечаться в среду, 2 августа.

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«Собираемся в 10.00 у стелы «Разорванная звезда» в Арбеково. Там пройдет небольшой митинг, возложение цветов, награждение, поздравление», — сообщил ИА «PenzaNews» председатель совета региональной общественной организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов.

Он добавил, что торжественная часть праздника с участием официальных лиц намечена на 11.00 у мемориального комплекса «Афганские ворота».

«Затем все, как обычно — [участники] разъезжаются, расходятся по кладбищам, чтобы помянуть своих боевых товарищей», — пояснил собеседник агентства.

Юрий Краснов уточнил, что с 14.00 до 16.30 на Русеевском пляже для десантников будут организованы спортивные состязания и концерт.