В Пензенской области за полгода выявлено 55 фактов незаконной торговли алкоголем Общество

Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. Специалисты министерства сельского хозяйства Пензенской области зафиксировали 55 фактов незаконной торговли алкоголем в магазинах и учреждениях общественного питания региона за первые шесть месяцев 2017 года.

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В 40 случаях реализация алкоголя проводилась без соответствующей лицензии, в 15 — без федеральной специальной марки или с признаками ее подделки.

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Рабочие группы при районных администрациях за минувшие полгода проконтролировали свыше 5 тыс. объектов торговли, общепита и частных домовладений.

В результате выявлено 357 нарушений, составлено 324 протокола, возбуждено 21 уголовное дело, начато 50 административных расследований.

10 материалов по фактам нарушений при реализации алкоголя направлено в суд, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.