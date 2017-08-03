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В Пензе определили лучших поваров среди осужденных

09:52 | 03.08.2017 | Общество

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Пенза, 3 августа 2017. PenzaNews. Андрей Нигматулин, отбывающий наказание в колонии №7, стал победителем конкурса профессионального мастерства среди осужденных «Лучший повар», который прошел на базе колонии №5 управления ФСИН России по Пензенской области.

В Пензе определили лучших поваров среди осужденных

Фото: 58.fsin.su

Второе место занял Антон Фирсов из колонии №4, а третье — Геннадий Сафин из колонии №5.

Всего борьбу за призы вели представители пяти колоний — №№1, 4, 5, 7 и 8. Все они являются дипломированными поварами — кто-то закончил обучение еще до судимости, а кто-то получил образование в училище в колонии.

Сначала они продемонстрировали свое умение в приготовлении щей, после чего каждому из них было предложено приготовить второе блюдо из мяса на выбор.

Конкурсанты представили жюри обжаренное дольками мясо с овощами «Обжорка», мясные рулетики, баварские колбаски с мюнхенской запеканкой и зразы по-белорусски.

В состав жюри под председательством заместителя начальника регионального УФСИН России Александра Коробова вошли в том числе заведующий производством банкетного комплекса Дмитрий Таньков и мастер производственного обучения профессии «Повар» пензенского колледжа пищевой промышленности Марина Горелова.

Осужденные оценивались более чем по 10 показателям, в числе которых — внешний вид, оборудование рабочего места, знание теории и умение применить ее на практике, а также техника безопасности, сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Пензенской области.
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