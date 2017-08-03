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В Пензе прокуратура требует заблокировать сайт по продаже поддельных полисов ОСАГО

10:45 | 03.08.2017 | Общество

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Пенза, 3 августа 2017. PenzaNews. Прокуратура Первомайского района Пензы добивается блокировки сайта, на котором содержится информация о возможности покупки, способах оплаты и доставки поддельного полиса ОСАГО, практически идентичного оригинальному.

В Пензе прокуратура требует заблокировать сайт по продаже поддельных полисов ОСАГО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Она находится в свободном доступе для неограниченного круга лиц. Регистрация пользователей для доступа к использованию ресурсов сайта не требуется», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина.

Она уточнила, что в настоящее время прокурор направил в суд исковое заявление о признании информации на сайте запрещенной к распространению на территории России.

«Исковое заявление находится в стадии рассмотрения», — отметила собеседница агентства.
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