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Бухгалтер из Пензы победила в первом этапе фотоконкурса «Открытый взгляд»

08:15 | 16.08.2017 | Общество

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Пенза, 16 августа 2017. PenzaNews. Главный бухгалтер Пензенского линейного отдела МВД России на транспорте майор внутренней службы Ирина Мельникова заняла первое место в номинации «Пейзаж» на первом этапе фотоконкурса «Открытый взгляд».

Бухгалтер из Пензы победила в первом этапе фотоконкурса «Открытый взгляд». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Второй в данной номинации стала старший инспектор отдела морально-психологического обеспечения отдела по работе с личным составом Приволжского ЛУ МВД России на транспорте младший лейтенант внутренней службы Жанна Анохина, а третьим — старший инспектор оперативного отдела управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу майор полиции Виталий Молев.

В конкурсе приняли участие сотрудники транспортной полиции и федеральные государственные гражданские служащие из линейных подразделений управления на транспорте МВД России по ПФО и журналисты.

Они представили свои работы в номинациях «Наша профессия», «Гражданственность и патриотизм», «Портрет», «Пейзаж», «Спортивная фотография», «Полиция глазами общества».

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ПФО, работы победителей первого этапа будут направлены в Москву для участия во втором, заключительном, этапе «Открытого взгляда».
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