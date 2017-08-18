Фестиваль СМИ «А мы из Пензы» пройдет 24 и 25 августа Общество

Пенза, 18 августа 2017. PenzaNews. VI фестиваль СМИ «А мы из Пензы» пройдет на базе областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова и бизнес-инкубатора на улице Попова 24 и 25 августа.

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Как сообщается на сайте департамента информационной политики и СМИ Пензенской области, в мероприятии примут участие работники областных и районных средств массовой информации.

Как ожидается, в рамках торжественного открытия фестиваля в библиотеке будут награждены отличившиеся работники региональных СМИ. После этого будет организован круглый стол с участием гостей фестиваля.

Предполагается, что в первый день также состоится встреча с корреспондентом «Первого канала» Антоном Верницким на тему «Телевидение и интернет» и семинар секретаря Союза журналистов России Владимира Касютина — «Как сохранить читателя. Опыт газет России».

После этого пройдет семинар корреспондента журнала «National Geographic» Анастасии Клеповой, которая расскажет о качественных travel-текстах про города.

Во второй день, который будет организован в бизнес-инкубаторе, состоится семинар медиатренера Сергея Мешавкина «Визуальная журналистика. Краткий курс газетного дизайна».