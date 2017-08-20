В Пензе у монумента «Росток» установили новое ограждение Общество

Пенза, 20 августа 2017. PenzaNews. Новое ограждение установлено у монумента «Росток» на набережной реки Суры в Пензе.

Фото: Penza-gorod.ru

В минувшую субботу, 19 августа, мэр Виктор Кувайцев проинспектировал ход работ на объекте, где также ранее была благоустроена территория и организована подсветка.

В настоящее время основные усилия направлены на ремонт нижней прогулочной зоны набережной Суры, где осуществляются работы по выборке грунта под бетонное основание.

Виктор Кувайцев поручил и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы Татьяне Жуковой осуществлять тщательный контроль за действиями подрядной организации.

«Должно быть соответствие графику работ, важно соблюдать отведенные сроки, идти без отставания», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.