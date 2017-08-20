Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем Воздушного флота России Общество

Пенза, 20 августа 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей города с Днем Воздушного флота России, который отмечается в воскресенье, 20 августа.

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«Воздушный транспорт является неотъемлемым звеном единой транспортной системы Российской Федерации, сильнейшим двигателем экономического развития, а также эффективным средством, обеспечивающим надежное сообщение между городами и странами. И сегодня — в День Воздушного флота России — мы говорим спасибо тем людям, чья профессиональная деятельность связана с организацией авиационной связи», — отметил глава администрации Пензы.

Он подчеркнул, что благодаря напряженному труду, опыту и знаниям работников отрасль имеет возможность расти и развиваться.

«Дорогие авиаторы, сотрудники аэропорта города Пензы! Позвольте выразить вам признательность за любовь и преданность делу, целеустремленность и умение находить оптимальные решения в самых сложных ситуациях. За вами движение вперед — к будущему!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.