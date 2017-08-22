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Местные администрации смогут выдавать удостоверения пострадавшим от радиации пензенцам

17:14 | 22.08.2017 | Общество

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Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. Законопроект, предусматривающий наделение органов местного самоуправления полномочиями по выдаче удостоверений жителям Пензенской области, пострадавшим от воздействия радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, рекомендован для принятия на сессии Законодательного собрания региона в предстоящую пятницу, 25 августа.

Местные администрации смогут выдавать удостоверения пострадавшим от радиации пензенцам

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Настоящим законопроектом предлагается наделить органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пензенской области по приему заявлений и документов на выдачу удостоверений гражданам, пострадавшим от воздействия радиации, что позволит приблизить оказание госуслуги к месту жительства заявителя, сократить сроки и повысить качество ее предоставления», — пояснила заместитель министра труда и социальной защиты Пензенской области Елена Егорова в ходе заседания комитета регионального парламента по соцполитике во вторник, 22 августа.

По ее словам, финансирование полномочий будет осуществляться в пределах средств, выделяемых на содержание органов местного самоуправления.

Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, в случае его принятия муниципалитеты смогут выдавать удостоверения участников ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС инвалидам, гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием, и специальные удостоверения единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации.
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