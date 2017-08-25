Фомин, Ильина и Тельнов поощрены за заслуги в развитии Пензы Общество

Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Генеральный директор ООО «Корпорация Дилижанс», депутат пензенской гордумы пятого и шестого созывов Андрей Фомин, директор областного фонда научно-технического развития Ольга Ильина и директор школы №57 Игорь Тельнов поощрены памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы». Соответствующее решение принято на 36-й очередной сессии гордумы в пятницу, 25 августа.

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Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews», за принятие соответствующего решения проголосовали 23 народных избранника, двое воздержались.

«Благодарю за оценку моего труда и моего коллектива», — сказал Андрей Фомин, обращаясь к депутатам.

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Согласно проекту решения гордумы, он отмечен за многолетний плодотворный труд в сфере транспортного обслуживания населения, добросовестное исполнение депутатского долга, активное участие в социальной и общественной деятельности, а также за вклад в развитие местного самоуправления.

Ольга Ильина поощрена за многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию, плодотворную общественную деятельность, большой вклад в работу по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, по сохранению и пропаганде историко-культурного наследия.

Игорю Тельнову памятный знак будет вручен за многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность, высокий профессионализм, значительный вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения, а также за развитие системы образования.