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В Пензе предприниматель оштрафован за неправильную вытяжку в булочной «Bonape»

11:14 | 27.08.2017 | Общество

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Пенза, 27 августа 2017. PenzaNews. Административный штраф в размере 1 тыс. рублей назначен индивидуальной предпринимательнице за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественного помещения — булочной-пекарне «Bonape», расположенной на улице Пушкина в Пензе.

В Пензе предприниматель оштрафован за неправильную вытяжку в булочной «Bonape»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области, нарушения были выявлены 24 апреля в ходе проведения административного расследования.

«Шахта вытяжной вентиляции выведена на фасадную часть здания на высоту около 30 см от земли», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что по требованиям она должна выступать над коньком крыши жилого дома или поверхностью плоской кровли на высоту не менее 1 метра.

«Таким образом, она нарушила право жителей на благоприятную среду обитания», — резюмировали в управлении.
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