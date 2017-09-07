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В Пензе демонтирован киоск по ремонту обуви на Привокзальной площади

08:41 | 07.09.2017 | Общество

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Пенза, 7 сентября 2017. PenzaNews. Индивидуальный предприниматель демонтировал киоск по ремонту обуви, располагавшийся на муниципальном земельном участке на Привокзальной площади в Пензе.

В Пензе демонтирован киоск по ремонту обуви на Привокзальной площади. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» запланированы мероприятия по приведению Привокзальной площади в порядок.

«В рамках этой программы конструкторским бюро «Стрелка» разрабатываются проекты благоприятной среды для зон общественных пространств в центре города и перспективный план развития Привокзальной площади. Кроме того, проводится ряд мероприятий направленных на обеспечение антитеррористической защищенности данной территории. В комплекс мероприятий входит освобождение муниципальной земли от объектов нестационарной торговли», — отметили в администрации Пензы.

В мэрии добавили, что индивидуальный предприниматель осуществлял деятельность по ремонту обуви в киоске более 10 лет на основании договора аренды земельного участка с управлением муниципального имущества администрации Пензы.

«Индивидуальному предпринимателю была направлена претензия с указанием срока расторжения договоров аренды земельного участка. По истечении срока расторжения договора, в среду, 6 сентября, собственник демонтировал нестационарный торговый объект», — резюмировали в пресс-службе.
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