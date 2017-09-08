Виктор Кувайцев поздравил пензенских финансистов с профессиональным праздником Общество

Пенза, 8 сентября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил финансистов с профессиональным праздником, который отмечается в пятницу, 8 сентября.

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«Роль специалистов финансовой сферы, от работы которых зависят развитие и укрепление экономической системы города, успешность реализации многих проектов, трудно переоценить. Ваша деятельность требует полной самоотдачи и ответственности, высокого профессионализма, компетентности в решении поставленных задач», — отметил глава администрации Пензы.

Он выразил уверенность в том, что труд работников данной сферы будет способствовать уверенному росту финансовой стабильности города, производства, а также повышению благосостояния жителей.

«От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и благополучия. Пусть ваши деловые качества способствуют исполнению всех планов, надежд и желаний!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.