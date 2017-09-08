16:53:50 Пятница, 8 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Виктор Кувайцев поздравил пензенских финансистов с профессиональным праздником

11:06 | 08.09.2017 | Общество

Печать

Пенза, 8 сентября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил финансистов с профессиональным праздником, который отмечается в пятницу, 8 сентября.

Виктор Кувайцев поздравил пензенских финансистов с профессиональным праздником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Роль специалистов финансовой сферы, от работы которых зависят развитие и укрепление экономической системы города, успешность реализации многих проектов, трудно переоценить. Ваша деятельность требует полной самоотдачи и ответственности, высокого профессионализма, компетентности в решении поставленных задач», — отметил глава администрации Пензы.

Он выразил уверенность в том, что труд работников данной сферы будет способствовать уверенному росту финансовой стабильности города, производства, а также повышению благосостояния жителей.

«От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и благополучия. Пусть ваши деловые качества способствуют исполнению всех планов, надежд и желаний!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области за 7 месяцев выявлено около 700 случаев хронического алкоголизма В Пензе подведены итоги летней оздоровительной кампании
В Пензе сотрудники ГИБДД посвятили первоклассников в пешеходы Мэр Пензы распорядился заасфальтировать территорию у подъездов дома на улице Саранской
В Пензе устанавливают личность мужчины, найденного мертвым на улице Ново-Черкасской Бывший актер пензенского драмтеатра сыграет Льва Толстого в кино
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама