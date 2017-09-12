Предпринимательница оштрафована на 30 тыс. рублей за нарушения в кальянной в центре Пензы Общество

Пенза, 12 сентября 2017. PenzaNews. Штраф в размере 30 тыс. рублей назначен индивидуальному предпринимателю за чай и напитки, размещенные в зале для посетителей кальянной «HookahPlace» на улице Славы, 8, в Пензе.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области, нарушения закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» были выявлены 15 мая.

«В помещении, где посетителями данного заведения осуществляется курение с помощью кальянов, установлен факт наличия пищевой продукции. В зале для посетителей стоял холодильник, заполненный пивом и безалкогольными напитками, а на барной стойке располагались емкости с чаем различных сортов», — пояснили в ведомстве.

В управлении уточнили, что решение главного государственного санитарного врача по Пензенской области о назначении наказания в виде штрафа оставлено Ленинским районным судом Пензы без изменения.