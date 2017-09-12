Мэр Пензы поручил начать подготовку города к Новому году Общество

Пенза, 12 сентября 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев поручил начать подготовку к празднованию Нового года в Пензе в ходе совещания, состоявшегося в администрации города во вторник, 12 сентября.

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В частности, он дал задание первому вице-мэру Сергею Волкову возобновить работу штаба по подготовке к празднику.

Глава администрации рекомендовал привлечь к внешнему оформлению Пензы творческую молодежь.

«При составлении плана мероприятий по новогоднему украшению улиц города, необходимо учесть предложения молодых архитекторов из объединения «Вещь!». [...] Их оригинальные арт-объекты завоевали интерес и признание у пензенцев и до сих пор украшают улицы и площади Пензы», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.