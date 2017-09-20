В Пензе стартовал набор в школу блогеров «#PROдвижение» Общество

Пенза, 20 сентября 2017. PenzaNews. Прием заявок на участие в школе блогеров «#PROдвижение» стартовал в Пензе в среду, 20 сентября.

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К участию приглашаются молодые люди от 14 до 35 лет, желающие стать популярными в социальных сетях.

В рамках школы будут проходить лекции и мастер-классы от известных жителей Пензенской области. Они расскажут о тенденциях развития блогосферы, основах персонального брендинга, съемках видеороликов, установке и настройка статистики для блога, правовых основах работы в интернете.

Кроме того, начинающих блогеров обучат мастерству написания заголовков, основам маркетинга и организации мероприятий, управлению репутацией в интернете, операторскому искусству, актерскому мастерству и технике речи.

Ожидается, что в ходе обучения, которое будет бесплатным, каждый участник создаст и защитит свой собственной проект, а лучшие из них получат поддержку в продвижении блога и смогут пройти стажировку в Москве.

Подать заявку на участие в школе блогеров можно до 26 октября. Образовательная программа стартует в начале ноября, сообщает пресс-служба реготделения «Молодой Гвардии Единой России».